Vis Mediterranea Soccer retrocede in serie C con 6 turni di anticipo

La sconfitta con il punteggio di 0-7, subita in casa al “Gallucci” di Solofra dalla Vis Mediterranea contro il Pavia Academy segna la matematica retrocessione delle irpine in serie C con 6 giornate di anticipo.

La squadra di mister Antonio De Sarno, priva ormai delle sue giocatrici più rappresentative, sta attendendo solo la fine del campionato cadetto. In queste ultime giornate a scendere in campo, infatti, sono le ragazze delle giovanili, che nulla possono contro atlete più esperte per la categoria.

A quanto sembra potrebbe anche sfumare l’ultimo obiettivo stagionale: quello di centrare una vittoria nel corso delle 30 giornate del torneo. Un giocattolo che si è rotto troppo presto, prima ancora che potesse essere utilizzato secondo le aspettative della società. Inizialmente ambiziose e poi, man mano che il calendario avanzava con una serie di risultati negativi consecutivi, drasticamente ridimensionatesi fino all’epilogo della retrocessione.

Testa, dunque, al prossimo anno ripartendo dalla serie C, la categoria che la scorsa stagione ha visto il dominio delle giallo-verdi di Montoro. Un ritorno al passato con vista a un futuro più roseo e l’auspicio di ripetere la trionfale stagione 2024-25 per tornare a respirare l’ebrezza del calcio che conta.