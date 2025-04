San Vitaliano-Lions Grotta, termina con una sconfitta indolore lo straordinario campionato dei giallorossi

Termina con una sconfitta indolore lo straordinario campionato del Lions Grotta. I giallorossi cadono in casa del San Vitaliano per 3 reti a 2. A portare in vantaggio gli uomini di mister Di Donato, combattivi dal primo minuto di partita nonostante la salvezza ampiamente messa in cascina, è Stefano Napolitano, su assist da calcio d’angolo di Kristian Ronca dopo pochi istanti di gioco. Un uno-due micidiale dei padroni di casa, poi, ribalta completamente il punteggio, ma a una manciata di secondi dal termine della prima frazione di gara una punizione magistrale di Luigi Panico consente agli ospiti di riacciuffare la parità. Nel secondo tempo, complice la stanchezza e il fisiologico calo mentale, la spunta il San Vitaliano, col definitivo gol del 3 a 2. Da sottolineare, in casa Grotta, gli esordi dal primo minuto del portiere Donato Clemente e del difensore centrale Danilo Ciccone, entrambi classe 2007 e entrambi originari di Villanova Del Battista. “Al termine di un percorso straordinario, che ci ha visti assoluti protagonisti di questo campionato, tengo a ringraziare i tanti sponsor locali che ci hanno sostenuto e permesso di arrivare al termine della stagione”, ha commentato a fine match il presidente del Lions Grotta Giovanni Uva. “Grazie a questi coraggiosi imprenditori, che credono nel nostro progetto sociale e sportivo, e che lo hanno dimostrato con un concreto supporto, siamo riusciti a regalare un sogno a questi ragazzi e ai nostri tifosi. Ci auguriamo di rinnovare questa importante collaborazione, in vista di traguardi sempre più ambiziosi”.