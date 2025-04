Controlli a tappeto dei Carabinieri nel cuore della movida beneventana

Nella notte tra sabato e domenica, il centro storico della città è stato oggetto di un’intensa attività di monitoraggio da parte dei militari dell’Arma della Compagnia capoluogo, impegnati in un servizio rafforzato di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità legati alla movida notturna.

L’operazione, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha visto l’impiego di numerose pattuglie automontate e appiedate, con posti di controllo nelle principali vie d’accesso al centro e verifiche mirate nelle zone più frequentate da giovani e giovanissimi. I risultati non si sono fatti attendere: un giovane è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato in compagnia di alcuni coetanei e trovato in possesso di una modica quantità di hashish, prontamente sequestrata dai militari. Per lui scatteranno i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno proceduto anche al controllo di alcuni esercizi pubblici del centro. Due diciassettenni sono stati sorpresi a consumare bevande alcoliche, acquistate in un noto locale della movida. Al titolare dell’esercizio sarà contestata amministrativamente la somministrazione di alcolici a minori, con relativa segnalazione agli organi competenti. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di vigilanza da parte dei gestori e sull’importanza della prevenzione nei confronti di comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute dei più giovani.

Parallelamente, l’attività di controllo ha interessato anche la circolazione stradale nelle aree limitrofe alla movida. Sono state accertate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui le cd. soste selvagge nei pressi di locali notturni.

L’intervento dell’Arma ha suscitato ampio apprezzamento da parte dei residenti, spesso preoccupati per gli eccessi notturni e per i disagi causati dalla concentrazione di giovani nelle ore serali del fine settimana.

La sicurezza urbana passa anche attraverso la prevenzione e il controllo puntuale del territorio, soprattutto nei contesti in cui si concentra un’alta presenza di giovani. L’obiettivo è quello di garantire che il divertimento si svolga in modo sano, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti.

I controlli alla movida proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai periodi festivi e agli eventi pubblici previsti in città.