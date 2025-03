Vis Mediterranea sconfitta per 0-4 contro la Lumezzane in casa

La Vis Mediterranea crolla anche in casa contro la Lumezzane, che al Gallucci, ieri pomeriggio, si è imposta col punteggio di 0-4 nella gara valevole per la 23esima giornata del campionato di serie B femminile.

Mancano sette giornate al termine della stagione, per le irpine otto perché c’è da recuperare la gara contro il Cesena. La classifica delle avellinesi è ferma a 2 punti, di cui 1 conquistato proprio nella gara d’andata in trasferta contro le lombarde (primo storico punto conquistato in serie B), che oggi hanno dominato contro una squadra che ormai sembra aver abbandonato gli ormeggi.

Le ragazze di mister Antonio De Sarno, purtroppo, non riescono più a costruire gioco, come se stessero attendendo la fine del campionato cadetto per poi ripartire dal prossimo anno.

Domenica prossima c’è la trasferta di Brescia, ma tutto lascia presagire che sarà un’altra giornata dura da affrontare. I tifosi desidererebbero assistere almeno ad una vittoria, che se dovesse arrivare scriverebbe una pagina di storia nel calcio femminile irpino, mai giunto a questi livelli. Società, dirigenza e appassionati di calcio ci sperano. Ora sta tutto nelle gambe, ma soprattutto nella testa delle atlete provare a mostrare una reazione di orgoglio.