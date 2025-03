Scandone Avellino dominante al Del Mauro, Messina si arrende. Play off più vicini

La Scandone Avellino non sbaglia un colpo e conferma la sua crescita e maturazione delle ultime uscite, sconfiggendo tra le mura amiche del Del Mauro il Basket School Messina con il punteggio di 80-58, nella prima giornata di ritorno dei play In Gold.

Gara interpretata alla perfezione dagli uomini di coach Sanfilippo, bravi ad approcciare bene l’incontro e metterlo, sin da subito, sui binari giusti.

Nel primo tempo l’energia messa in campo in difesa dagli irpini ha lasciato appena 24 punti agli avversari: aspetto determinate per la vittoria finale.

Con questa vittoria Avellino sale a quota 20 punti e avvicina sempre di più l’obiettivo play off, oltre a recuperare qualche posizione in classifica.

Protagonista dell’incontro Jacopo Soliani con 21 punti, ma tutti hanno fatto la loro parte nella contesa.

Messina arriva al Del Mauro senza Tartaglia e Mollica e al pronti via la squadra di coach Sidoti è costretta subito a rincorrere i padroni di casa. Le due schiacciate di Jaskus e la tripla di Soliani confezionano il 7-0 iniziale e il primo time out per gli ospiti. I biancoverdi dalla lunga distanza tirano alla perfezionano. Stefanini e Trapani fanno registrare il +13 di vantaggio dopo appena cinque minuti. I giallorossi provano a riorganizzarsi grazie alle giocate in avvicinamento sull’asse Di Dio – Guduric. Avellino intanto trova nuove energie dalla panchina grazie all’ottimo impatto sulla partita di Zanini e D’Offizi. Il primo quarto va in archivio con il punteggio di 25-15 per la Scandone.

Secondo quarto che inizia con le due triple consecutive di Cantone dopo un’ottima difesa sugli avversari che allunga il vantaggio della squadra di Sanfilippo: compatta e solida in difesa. Al festival delle triple s’iscrive anche Iannicelli, micidiale dall’arco. Busco interrompe il lungo digiuno in casa giallorossa, ma è troppo poco per impensierire gli irpini che sul finire del quarto scappano sul +23.

Al 20’ 47-24 per la Scandone e partita che sembra già in ghiaccio.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo con Avellino brava a controllare la gara e con i messinesi che sono sempre più in difficoltà. Soliani e Jaskus ne approfittano per aggiornare il loro tabellino. La tripla di Cantone sulla sirena fissa il risultato sul 67-34 al 30’.

Di fatto l’ultimo quarto si gioca solo per onor di firma ed entrambi gli allenatori mettono mano alle panchine aumentando le rotazioni.

La Scandone Avellino s’impone con il punteggio di 80-58.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Dedichiamo questa vittoria ad un nostro grande tifoso, Duilio Evangelista per la perdita del suo papà Paolo, uomo di grande sport.

Abbiamo reso facile una partita che poteva essere molto scivolosa. Loro venivano da tre vittorie di fila, noi abbiamo impattato la gara nel modo migliore. Abbiamo giocato una gara solida e senza sbavature, eccetto l’ultimo quarto quando ormai la partita era terminata. Ora dobbiamo pensare a preparare quella che, a mio parere, è una delle partite più complicata insieme a Reggio Calabria per prestanza fisica dei nostri avversari. Sarà una gara con un grande dispendio di energia contro Piazza Armerina”.

Nel prossimo turno di Domenica 30 Marzo, la Scandone sarà ospite della Siaz Piazza Armerina.

Parziali: 25-15; 22-9; 20-10; 13-24

Tabellino:

Avellino. D’Offizi 6, Cantone 11, Zanini 10 , Iannicelli 6 , Trapani 3, Soliani 21 , Stefanini 4, Pichi 8.

Iacorossi 2 , Jaskus 9

Coach Sanfilippo

Messina. Guduric 8, Incremona 2, Di Dio 6 , Miaffo 5, Caruso 7, Busco 12, Diakhate, Janic 12, Yeyap 6

Coach Sidoti