Virus: un’altra vittima in Irpinia. Nella notte è deceduto, presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano, un paziente di 76 anni, residente in provincia di Avellino, ricoverato in Area Covid. Si allunga, dunque, la striscia dei morti, al “Moscati”, soltanto nell’ultima settimana, ce ne sono stati tre.

Dall’azienda sanitaria locale, è arrivato anche un aggiornamento sui ricoverati presso la struttura ospedaliera del Tricolle: sono tre i posti letto occupati in degenza ordinaria ed uno in sub intensiva.

Infine, sempre l’Asl, comunica che su 1.241 tamponi processati in Irpinia, sono risultate 265 persone contagiate al coronavirus, di cui 32 ad Avellino.