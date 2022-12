Nascondeva un coltello a serramanico: perquisito e denunciato 30enne di Atripalda

“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un trentenne di Atripalda, denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, controllato all’interno di un esercizio pubblico del capoluogo irpino, all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, ben occultato da una fascia stretta attorno alla caviglia: opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il trentenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.