Virus killer in Irpinia: quattro i decessi tra ieri sera e questa mattina. 67 i ricoveri

Virus killer in Irpinia, sono quattro i decessi tra la serata di ieri e la mattinata di oggi.

Oltre ai tre decessi che si sono contati al Covid Hospital del Moscati, di cui vi abbiamo dato precedentemente notizia, anche nell’area Covid del Frangipane di Ariano Irpino è venuta a mancare una 88enne di Senerchia, giunta in Pronto Soccorso già in condizioni critiche.

L’Asl fa sapere che nell’area Covid del plesso ufitano si contano 28 ricoveri di cui: 6 in degenza ordinaria; 10 in sub intensiva; 3 in Terapia Intensiva e in 9 Medicina Covid.

Al Moscati sono invece ricoverati 39 pazienti: 4 in terapia intensiva, 24 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.