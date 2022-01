Ruba un auto in centro ad Avellino: rintracciato dai Carabinieri

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 50enne di Cesinali, denunciato per “furto aggravato” e “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Tutto è accaduto nella mattinata di sabato scorso, nel capoluogo irpino, a seguito di segnalazione di un furto d’auto perpetrato in pieno centro abitato. Le immediate ricerche hanno consentito a una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino di rintracciare e bloccare il veicolo con alla guida il 50enne.

All’esito dell’immediata perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sottoposto a sequestro. Condotto in Caserma, dopo gli accertamenti di rito, il 50enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.