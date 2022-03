Virus, due pazienti deceduti al “Moscati” di Avellino. Entrambi sono morti questa mattina, al Covid Hospital dell’ospedale del capoluogo.

Il 67enne di Rotondi era ricoverato dal 17 febbraio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 22; una paziente di 88 anni, residente a Montefalcione, era ricoverata dal 24 febbraio in terapia sub-intensiva.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 33 pazienti: 5 in terapia intensiva e 14 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.