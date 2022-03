Montemiletto, poca sicurezza in un cantiere edile: due denunce. In particolare, dopo un controllo dei carabinieri della locale stazione e del nucleo ispettorato del Lavoro di Avellino, sono emerse violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Il titolare dell’impresa e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite anche prescrizioni con ammende per circa 13mila euro.