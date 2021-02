Virus, al “Frangipane” muore una 89enne di Vallata. La donna è deceduta nella notte. Era giunta in Pronto Soccorso lo scorso 10 febbraio in condizioni critiche e poi ricoverata in Area Covid.

Presso l’ospedale di Ariano Irpino risultano ricoverati 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 18 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.