VIDEO/ Scuole Superiori, vertice Festa-studenti: ma si continua in Dad

Renato Spiniello – Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado di Avellino si continuerà in Dad almeno per un’altra settimana. Stamane prima sit-in di protesta degli studenti davanti Palazzo di Città, poi una delegazione dell’Uds è stata ricevuta dal primo cittadino Gianluca Festa nel suo ufficio a Piazza del Popolo.

In attesa di uno screening su docenti, personale Ata e studenti si continuerà con la didattica a distanza: queste le parole del sindaco agli studenti.

Al termine dell’incontro, in una diretta Facebook, Festa ha confermato la chiusura di questo tipo di istituti per un’altra settimana e assicurato che in caso di screening volontario degli studenti il Comune si accollerà i tamponi rapidi. Tocca ai rappresentati degli studenti ora raccogliere adesioni per i test.