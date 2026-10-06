Violenza sessuale nell’ascensore: perizia psichiatrica sul presunto autore

AVELLINO- Sara’ una perizia psichiatrica, chiesta dalla Procura nell’ambito di un incidente probatorio, a stabilire se il trentaquattrenne presunto autore di una violenza sessuale su una cinquantenne di nazionalità ucraina all’interno dell’ascensore di un supermercato ad Avellino lo scorso 22 luglio, possa essere capace di subire un processo. La richiesta del sostituto procuratore Ginevra Guacci, il magistrato che coordina le indagini, affinché con l’incidente probatorio si possa vagliare la capacità di intendere e volere al momento del fatto, la capacità di stare in giudizio e l’eventuale pericolosità sociale. Il Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ha ammesso la richiesta di incidente probatorio e fissato per il prossimo 12 novembre la data del conferimento dell’incarico nel corso dell’udienza in camera di consiglio che sarà celebrata nel Palazzo di Giustizia di Avellino. Il trentaquattrenne avellinese, difeso dall’avvocato Assia Iannaccone, e’ accusato di violenza sesssuale perche’ avrebbe costretto a subire atti sessuali dopo essersi introdotto all’interno dell’ascensore di un supermercato in Via Ferriera. Si era avventato contro la donna, toccandole con forza la gamba destra

con una mano mentre con l’altra le avrebbe abbassato i pantaloni. Lo stesso è accusato anche di aver violato l’ordine del Questore emesso il 2 giugno precedente di lasciare il Comune di Avellino e di non farvi rientro per 3 anni.