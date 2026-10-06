M5S, Maura Sarno a Benevento: i giovani come ponte tra Irpinia e Sannio per il rilancio delle aree interne

La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Maura Sarno, insieme alla Vicesindaca di Avellino Anna D’Aliasi, e il referente giovani per Avellino Matteo Pinchera ha partecipato a Benevento a un’iniziativa del Network Giovani della Campania. Un’occasione di confronto sui temi delle aree interne, dello spopolamento giovanile e sulle prospettive per le nuove generazioni, ma anche un momento importante per consolidare i rapporti tra le realtà dell’Irpinia e del Sannio. Le aree interne rappresentano una risorsa strategica per la Campania e il loro futuro passa anche dalla capacità di coinvolgere i giovani, ascoltarne le esigenze e creare opportunità affinché possano restare, tornare e contribuire alla crescita dei propri territori.

La presenza a Benevento conferma la volontà di costruire un dialogo sempre più forte tra comunità vicine, mettendo al centro le nuove generazioni. Sono proprio i giovani a unire i territori, a creare relazioni e a costruire rapporti destinati a durare nel tempo. Un percorso di ascolto e partecipazione che guarda a una Campania più vicina ai territori, alle comunità e alle nuove generazioni. L’incontro è stato moderato da Gabriele Iarusso, Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento, e ha visto gli interventi di Serena Marcarelli e Francesco Pio De Fenza, del Network Giovani. Le conclusioni sono state affidate ai deputati Agostino Santillo e Gilda Sportiello, che hanno contribuito al confronto sulle prospettive politiche per le aree interne e sul ruolo che le nuove generazioni devono assumere nel rilancio dei territori.