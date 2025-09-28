Violento schianto sulla Ss90: sul posto ambulanza e forze dell’ordine

GROTTAMINARDA- Una vettura finita fuori strada dopo aver sfondato il guard rail e le immagini di un violento scontro. Quello avvenuto lungo la Ss9o nel territorio di Grottaminarda in direzione Melito. Sul posto ci sono le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti

In aggiornamento