Vallo Lauro, alta affluenza nei Circoli del Pd per il voto al congresso regionale

VALLO LAURO- Alta la partecipazione al voto nei circoli per il congresso regionale del Partito Democratico nel Vallo di Lauro. Un fine settimana che ha visto gli iscritti confermare l’indicazione unitaria di Piero De Luca alla guida dei democrat campani. Questa mattina il voto anche nel seggio di Lauro per i circoli di Quindici, Domicella e Lauro. Operazione a cui ha partecipato anche la delegata al Congresso Regionale nella lista unitaria della provincia di Avellino, la giovanissima Francesca Rega. Il Vallo, almeno una gran parte dei circoli del territorio, si conferma “roccaforte” dell’ area Bonaccini che fa riferimento al gruppo Iovino- Santaniello.