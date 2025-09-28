Emanuele non mollare, lo striscione per il diciannovenne grave al Moscati

MANOCALZATI- “Emanuele non mollare”. Lo striscione dei tifosi dell’ Avellino all’ingresso del Moscati per sostenere il diciannovenne Emanuele Oliva, il giovane di Manocalzati giunto al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Accertamenti in corso sull’incidente che gli ha provocato i traumi per cui e’ in gravi condizioni. Emanuele e’ ricoverato in Rianimazione ed e’ in prognosi riservata. C’è un’intera comunita’ che prega per lui.