Violenta aggressione verbale al Moscati, l’amarezza del manager Pizzuti

Si riporta la dichiarazione del Direttore generale del Moscati Renato Pizzuti in merito alla violenta aggressione verbale nei confronti del personale sanitario da parte di un parente di un paziente ricoverato nell’Unità operativa di Medicina Generale della Città ospedaliera.

Profondamente amareggiato per l’episodio di aggressione verbale il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, invoca maggiore tutela per gli operatori sanitari: “Quanto accaduto nell’Unità operativa di Medicina Generale – sottolinea – è molto grave. È necessario fare in modo che il personale impegnato non solo nell’emergenza, ma anche nei reparti, possa lavorare in sicurezza. Occorre ripristinare i drappelli di Polizia negli ospedali, garantendo un servizio di vigilanza per l’intera giornata”.