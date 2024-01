Al Castello Ducale di Bisaccia la mostra personale di Bruno Carotenuto

Bisaccia – Dopo un 2023 molto intenso rispetto alla programmazione culturale ed artistica presso il Polo Culturale bisaccese si riparte, nella splendida cornice del Castello Ducale, con una nuova mostra personale di pittura contemporanea di un artista appartenente alla “scuola” d’Arte Partenopea: Bruno Carotenuto.

Dal 13 gennaio al 13 febbraio l’artista sarà presente con le sue opere presso lo spazio espositivo del Castello Ducale di Bisaccia con orari 11:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00 dal martedì alla domenica con ingresso libero.

L’Artista Bruno Carotenuto ha all’attivo più di 230 dipinti e 25 sculture ed ha esposto a in varie città italiane, Roma, Napoli, Portici, Pozzuoli, Palma Campania, Nola, Avellino. Nasce a Napoli e già all’età di 7 anni inizia il suo percorso artistico come autodidatta. Si cimenta nei primi disegni su carta rappresentando semplici figure fino ad arrivare ad elaborazioni sempre più complesse. La sua evoluzione nel campo artistico è stata costante ed ha imposto un continuo miglioramento nello stile e nella tecnica artistica adoperata per i suoi lavori. Carotenuto con il passare degli anni continua ad ampliare la sua formazione passando, all’età di 14 anni, dal disegno alla pittura.

Frequenta il Liceo Artistico “Santi Apostoli” di Napoli e collabora con direttori museali, galleristi, architetti che, sorpresi dalla sua propensione alla produzione culturale, gli consigliano di continuare nel suo percorso artistico. Successivamente Bruno, all’età di 19 anni, è riuscito a costruire uno spazio artistico, attualmente anche galleria d’arte, nel cuore del centro storico di Napoli. Con le sue opere, costantemente in pubblicazione, è sempre attivo e presente in tantissime occasioni: eventi, collaborazioni.