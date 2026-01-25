Violenta aggressione nel rione Libertà: 37enne arrestato per lesioni gravissime

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime.

In particolare, a seguito di segnalazione per una violenta lite tra due persone nel rione Libertà, i Carabinieri intervenivano prontamente sul posto, accertando che un 68enne di Benevento era stato già trasportato presso il locale Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Pio”, dove versava in prognosi riservata e in pericolo di vita a causa di gravi lesioni alla testa e, nella nottata, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico.

Le immediate attività investigative consentivano di individuare e rintracciare, nel medesimo

rione Libertà, l’autore dell’aggressione, identificato nel citato 37enne, che con violenti pugni e calci al volto avrebbe colpito la vittima alla testa. L’uomo indossava ancora capi di abbigliamento con evidenti tracce di sangue che venivano sottoposti a sequestro. Dagli accertamenti svolti, il movente dell’aggressione risultava riconducibile a contrasti insorti in ambito familiare, legati a una relazione sentimentale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva tradotto presso la propria abitazione in

regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata. L’attività rientra nel costante impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto di ogni forma di violenza, in particolare quella maturata in contesti familiari e relazionali.