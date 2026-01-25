Montefredane, grande partecipazione alle visite mediche specialistiche gratuite

Una domenica all’insegna della salute, della prevenzione e della solidarietà. Si è svolta con grande successo, presso i locali del plesso scolastico di Via Roma, l’iniziativa delle visite mediche specialistiche gratuite promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Le Mani sui Cuori A.P.S.”, con il patrocinio del Comune di Montefredane.

Fin dalle prime ore della mattina, numerosi cittadini di tutte le età hanno risposto con entusiasmo, partecipando alle visite e agli esami strumentali messi a disposizione gratuitamente. Un segnale forte di quanto la comunità riconosca il valore della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute individuale e collettiva.

Particolare attenzione è stata riservata ai più giovani, grazie alle visite fisiatriche per la diagnosi della scoliosi, dedicate ai ragazzi dai 10 ai 18 anni, affiancate da esami baropodometrici statici e dinamici. Accanto a queste, sono state effettuate numerose visite specialistiche in ambiti quali cardiologia (con ECG), ginecologia (con Pap Test), pneumologia, endocrinologia, urologia, odontoiatria, allergologia, psicologia e altre discipline, offrendo un servizio sanitario completo e di grande utilità.

Grande la soddisfazione espressa dal sindaco Ciro Aquino, che ha sottolineato come la straordinaria partecipazione dei cittadini rappresenti uno stimolo ulteriore a investire in politiche sanitarie di prossimità. «Questa giornata – ha dichiarato il sindaco – dimostra quanto sia forte il bisogno di prevenzione sul territorio e quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni e professionisti della salute».

Nel corso della giornata, il primo cittadino ha inoltre annunciato che Montefredane sarà avviato un nuovo progetto di prevenzione dedicato ai lavoratori del distretto industriale di Arcella, con l’obiettivo di estendere i controlli sanitari e le attività di sensibilizzazione anche al mondo del lavoro, promuovendo benessere, sicurezza e qualità della vita.

L’ampia adesione dei cittadini ha confermato l’importanza di iniziative come questa, capaci di avvicinare la sanità al territorio e di rafforzare il senso di comunità. Fondamentale il contributo dei medici, dei volontari e dell’associazione promotrice, che con professionalità e spirito di servizio hanno reso possibile una giornata intensa e partecipata.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e a quanti hanno scelto di prendersi cura della propria salute.