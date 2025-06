Viola i domiciliari, bloccato davanti casa degli ex suoceri: domani davanti al Gip

AVELLINO- Si terra’ nel carcere di Bellizzi Irpino domani mattina l’interrogatorio di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali del ventiduenne arrestato sabato pomeriggio per evasione dagli arresti domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Massimiliano Russo, dovra’ essere sottoposto all’interrogatorio di convalida dell’arresto. L’evasione a carico del 22enne sarebbe collegata ad una vicenda di codice rosso nei confronti della sua convivente. Infatti il giovane avrebbe raggiunto l’ abitazione degli ex suoceri dove è stato bloccato dai Carabinieri. Il pm della Procura di Avellino Fabio Massimo del Mauro ha chiesto nei suoi confronti l’ applicazione della misura in carcere. Si attende l’ udienza davanti al Gip.