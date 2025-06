Avellino, concerto della fanfara dell’Arma dei Carabinieri

Giovedì 26 giugno, alle ore 19.30, ad Avellino in via Omodeo nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” di Avellino, si esibiranno in una spettacolare rassegna musicale.

La cerimonia aperta alla cittadinanza, prevede la partecipazione del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, di Autorità civili, religiose e militari.

I militari musicisti si esibiranno dalle ore 19 in una marcia a suon di musica lungo le strade del Rione, raggiungendo poi il palco ove si congiungeranno con l’Orchestra del Conservatorio.

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli diretta dal Luogotenente Carica Speciale Maestro Luca Berardo, è stata costituita con Regio Decreto del 18 Giugno 1862 e detiene il primato di Fanfara più antica nella storia dell’Arma.

Il complesso musicale, chiamato per tradizione Fanfara in quanto nato come tale, ha progressivamente acquisito la conformazione di piccola banda musicale con un organico di 35 unità, pur conservando la storica connotazione militare. Si distingue, infatti, per la sua costante presenza in tutta l’Italia centro-meridionale per la partecipazione, in assetto da parata con la Grande Uniforme Speciale, ai maggiori eventi con profonde finalità etiche e commemorative.

La collaborazione tra il mondo accademico musicale e militare dimostra come la musica possa essere un ponte tra diverse realtà, valorizzando il talento giovanile e promuovendo l’arte in contesti ufficiali, avvicinando i cittadini alle Forze dell’Ordine anche attraverso il linguaggio universale della musica.

Per gli studenti selezionati, suonare nella Fanfara dei Carabinieri non è solo un grande onore, ma anche un importante trampolino di lancio per la carriera artistica. L’esibizione sarà quindi non solo un momento di festa, ma anche la concretizzazione di un percorso di crescita che lascerà un segno indelebile nella formazione degli studenti del Cimarosa.

L’evento, unico nel suo genere, consolida il rapporto tra l’Arma dei Carabinieri e il Conservatorio statale “D. Cimarosa”, nell’ambito di iniziative già promosse da questo Comando Provinciale volti alla “Cultura della Legalità”, avvicinando istituzioni e musica.