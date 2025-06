Il giudice Tringali torna ad Avellino: da giovedì e’ in forza all’ufficio Gip

AVELLINO – Il giudice Mauro Tringali torna al Tribunale di Avellino. Da giovedì il magistrato compone l’ufficio Gip/Gup di Piazza D’armi, prendendo in carico il ruolo del giudice Francesca Spella. Dopo il disco verde alla riassegnazione del magistrato ad Avellino dopo sette anni presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Una riassegnazione chiesta dallo stesso magistrato: “Considerata l’istanza con la quale il dott. Mauro Tringali- si legge nella delibera del Csm- magistrato ordinario attualmente giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, ha chiesto essere riassegnato al Tribunale di Avellino, sede di provenienza, con le precedenti funzioni di giudice, è stato rilevato che con delibera in data 7 giugno 2018, è stato trasferito d’ufficio, a seguito della disponibilità manifestata, al Tribunale di Vallo della Lucania e che l’art. 5, comma 2, della Legge 4 maggio 1998, n. 13, prevede che “Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto a essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. E considerato che il dott. Tringali ha preso servizio presso Tribunale di Vallo della Lucania il 18 luglio 2018 e che, pertanto, non risultando sospensioni dell’effettivo servizio presso la sede disagiata, ha superato i quattro anni di effettivo servizio presso una “sede disagiata”.