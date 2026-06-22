Vino al borgo, venerdì la conferenza stampa a Palazzo di Città

Si terrà venerdì 26 giugno, alle ore 10.00, presso Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione di “Vino al Borgo 2026”, la manifestazione in programma dal 3 al 5 luglio a Borgo Ferrovia.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma completo, gli ospiti, gli appuntamenti e le novità della seconda edizione dell’evento, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Ri-generare”.

Una parola che racchiude la visione che anima il percorso portato avanti dall’Associazione Per Borgo Ferrovia: prendersi cura dei luoghi, restituire valore agli spazi condivisi e trasformare ciò che rischiava di essere dimenticato in nuove opportunità per la comunità. Un processo che negli ultimi anni ha trovato espressione concreta nella rinascita della Chiesa di Santa Chiara, oggi teatro e luogo di aggregazione, nel recupero di aree dismesse e nel rilancio di spazi dedicati allo sport e alla socialità.

In questo contesto, Vino al Borgo rappresenta molto più di una manifestazione enogastronomica: è il momento in cui una comunità si incontra, racconta il proprio percorso e si apre al territorio attraverso le eccellenze del vino, del cibo e della cultura irpina.

Interverranno Nello Pizza, Sindaco di Avellino, Walter Giordano, presidente dell’Associazione Per Borgo Ferrovia, e Rosa Iandiorio, direttrice creativa della manifestazione.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per presentare l’anteprima dell’evento e tutte le iniziative estive dell’associazione.