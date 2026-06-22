Meeting nazionale “Sotto le stelle”, ad Avellino i giovani talenti dell’atletica leggera

La ASD Montemiletto Team Runners, con il patrocinio del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino, della FIDAL Campania e la FISDIR, organizza il 24 giugno 2026 presso il Campo Coni di Avellino a partire dalle ore 16:15 e fino alle 21:30 la XX° edizione del Meeting Nazionale giovanile “Sotto le stelle”.

Si tratta del tradizionale appuntamento nazionale dedicato alle categorie giovanili, che richiama ad Avellino centinaia di giovani talenti dell’atletica leggera nazionale.

Con la tenacia e la caparbietà della ASD Montemiletto Team Runners, il Meeting è giunto alla ventesima edizione e si caratterizza sia per la quantità dei partecipanti che per la qualità delle prestazioni tecniche dei giovani atleti.

“Il meeting “Sotto le stelle” è una vetrina sempre più importante nel panorama dell’atletica giovanile nazionale – dichiara Pietro Carpenito presidente della Montemiletto Team Runners; crediamo che la promozione dei valori dello sport sano rappresenti una concreta occasione per i nostri giovani per la loro crescita ed anche per poter promuovere e far sbocciare i propri talenti”.

Gli oltre 500 giovani atleti iscritti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, si sfideranno in ben 26 discipline dalle categorie esordienti fino ai cadetti/e, allievi ed assoluti, a testimonianza del principale obiettivo della manifestazione, ossia far conoscere ai più piccoli l’atletica e valorizzare i giovani che rappresenteranno l’atletica del futuro.

L’evento è molto sentito ed è un’importante vetrina per dare lustro alla Città di Avellino, che, negli ultimi anni, grazie alla ASD Montemiletto Team Runners ed alla FIDAL provinciale e regionale, si va sempre più affermando come centro nevralgico dell’atletica campana.

Quest’anno si arricchisce anche per la presenza delle gare FISDIR, destinate alla categoria di giovani atleti con disabilità intellettiva e relazionale, tra cui la Montemiletto Team runners annovera la medaglia di bronzo ai campionati nazionali di categoria, a dimostrazione di come lo sport e l’atletica riescono ad abbattere i muri ed a garantire una corretta integrazione socio-culturale di tutti i giovani.

“Anche per questa ragione – conclude Carpenito – auspichiamo che vi sia la presenza di istituzioni e cittadini poiché la promozione dei valori dello sport rappresenta il modo migliore per costruire un tessuto sociale più a misura delle persone e comunità territoriali che siano sempre più sane e realmente solidali”