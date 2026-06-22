Autostazione, presto il restyling dell’area esterna: nuove pensiline, panchine e marciapiedi

Nuove pensiline, panchine, aiuole, marciapiedi riqualificati e l’abbattimento delle barriere architettoniche. È il progetto che AIR Campania è pronta a realizzare nell’area antistante l’Autostazione di Avellino. A illustrare gli interventi è il manager di AIR Campania, Anthony Acconcia, al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina nei locali di via Fariello con il sindaco Nello Pizza e l’assessore comunale alla Mobilità Ettore Iacovacci. «Siamo stati rassicurati circa la delibera di Giunta che permetterà ad AIR Campania di sistemare l’area antistante la stazione. Potremo abbellire la zona e garantire una migliore accoglienza», ha spiegato Acconcia.

«Voglio ringraziare il sindaco perché questa è la sua prima uscita pubblica ed è venuto qui, all’Autostazione, a rendersi conto personalmente di una situazione che ci vede da diversi mesi in attesa di una soluzione. Disponiamo di un finanziamento della Regione che prevede la sistemazione dell’area antistante la struttura. Sarà un intervento importante sia dal punto di vista del decoro urbano sia per i servizi all’utenza e alla cittadinanza, così da garantire un’accoglienza diversa rispetto a quella attuale».

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede centrale, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di nuove pensiline, panchine e aiuole, oltre a una serie di interventi finalizzati a migliorare il servizio e la fruibilità dell’area. Tra le opere programmate figura anche uno scivolo di collegamento tra il piano parcheggio e il piano meno uno della struttura. Inoltre, nei prossimi giorni AIR Campania firmerà un accordo con un importante marchio della grande distribuzione alimentare per completare il percorso di valorizzazione dell’Autostazione. «Oggi, con l’apertura dei locali destinati a Old Wild West e del supermercato, il 90% della struttura risulta occupato e pienamente fruibile», ha sottolineato Acconcia. Nessuna apertura, invece, al transito delle automobili nell’area riservata agli autobus. «L’accesso alle auto non sarà consentito. Saranno installate barriere che si apriranno automaticamente al passaggio degli autobus. Inoltre sarà attivo un presidio operativo H24 dotato di telecomando per consentire l’accesso in caso di emergenza o in situazioni particolari di pericolo e disagio».

Anche Pizza ha ribadito come la priorità sia garantire sicurezza e decoro: «C’è innanzitutto l’esigenza di garantire sicurezza ai cittadini. Bisogna dare atto sia ad AIR Campania sia alla Questura e alle forze dell’ordine che da tempo stavano cercando di porre rimedio a determinate situazioni che si verificavano in questa zona. Purtroppo un evento tragico accaduto di recente ha aggravato ulteriormente il quadro. C’è anche il rammarico perché si stava cercando di risolvere il problema già da molto tempo prima che quell’episodio si verificasse». Da parte dell’amministrazione comunale, dunque, arriva la piena disponibilità a sbloccare rapidamente l’iter amministrativo: «Faremo di tutto e penso che nel giro di pochi giorni riusciremo a sistemare la vicenda dal punto di vista burocratico. Poi sarà AIR Campania a completare l’intervento in quest’area».

Infine, il sindaco ha affrontato anche il tema della movida cittadina, annunciando una regolamentazione che tenga insieme divertimento e qualità della vita: «Abbiamo intenzione di intervenire con una regolamentazione che consenta ai ragazzi, ai giovani e a chiunque voglia partecipare di divertirsi, ma che allo stesso tempo tuteli il riposo e la serenità delle persone che vivono nelle aree interessate».