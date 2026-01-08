Vincita milionaria, l’appello: una svolta nella tua vita, aiuta a svoltare quella di chi soffre

MERCOGLIANO- Una svolta nella vita ed un piccolo gesto per far svoltare anche quella di chi soffre. E’ l’appello lanciato dalla Misericordia del Partenio al fortunato vincitore di un milione di euro alla Tabaccheria Di Grezia di Mercogliano, con un Gratta & Vinci da 25 euro. Ecco cosa hanno scritto in un messaggio social dalla Misericordia: “Vogliamo fare i nostri più sinceri complimenti al fortunato vincitore del milione di euro! È una notizia che porta sempre un pizzico di gioia e speranza.

​Mentre festeggi questo incredibile cambiamento, vogliamo rivolgerti un piccolo appello: proprio come la fortuna ha dato una svolta alla tua vita, tu puoi dare una svolta a quella di chi soffre. Ogni giorno, la nostra associazione lavora per tendere la mano a chi è in difficoltà. Con una piccola offerta anonima della tua vincita, potremmo trasformare quella fortuna in gesti concreti: pasti, cure, assistenza e dignità per chi non ha nulla”.