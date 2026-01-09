Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 15 gennaio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il romanzo Anita e Nora due donne in fuga. Da Wagna a Trieste, di Gaetana Aufiero.

L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogheranno con l’autrice Raffaele Barbieri, poeta e operatore culturale, e Fiorentino Alaia, già direttore dell’Archivio di Stato di Benevento.

Nell’Europa sconvolta dalla Grande Guerra e dall’esplosione di nuovi nazionalismi si svolge la drammatica epopea di due donne in fuga dal cuore dell’Impero austro-ungarico verso il litorale adriatico: Anita, un’affascinante cantante del Lirico di Trieste, che ha sacrificato la sua carriera per seguire l’uomo di cui si è innamorata, un irredentista, e Nora, una ragazzina slava deportata con sua madre, poi scomparsa durante il viaggio. Le protagoniste si incontrano nel campo di Wagna, in Austria, dove vengono internate; fra loro nasce un profondo legame di amicizia, rafforzato dal lavoro fatto insieme nel campo con i piccoli prigionieri. Separate dagli eventi, in una terra sempre più dilaniata da odi e contrasti etnici, Anita e Nora si cercheranno per anni: alla fine si ritroveranno e scopriranno che, al di là delle barriere della storia, l’affetto reciproco è rimasto intatto.

L’autrice Gaetana Aufiero, avellinese, docente di Letteratura e Storia, si dedica da anni ad attività di ricerca e divulgazione della memoria storica, lavorando su fonti sia orali sia cartacee e organizzando mostre e incontri sul tema. Ha collaborato per anni con la rivista «L’Irpinia illustrata» di Elio Sellino e con testate giornalistiche locali. Numerose le sue pubblicazioni inserite in antologie poetiche e narrative nonché specialistiche, quali la «Rassegna Storica Irpina» e la collana Emigrazione e narrazione di Ipermedium Libri.