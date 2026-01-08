Vincita da un milione di euro a Mercogliano alla Tabaccheria Di Grezia

MERCOGLIANO- Una vincita da un milione di euro alla Tabaccheria di Grezia di Mercogliano. Quella centrata da un fortunato avventore che ha acquistato presso la Tabaccheria che si trova al centro del comune irpino un Gratta &Vinci da 25 euro “Vip”. La notizia è giunta in paese questa mattina, quando è arrivata ai titolari della Tabaccheria la comunicazione ufficiale della vincita. Grande gioia ma nessuna idea su chi possa essere il fortunato che ha portato a casa un milione. “Non la conosco” ci dice Flaviano Di Grezia, che collabora con la sorella nella gestione dell’esercizio commerciale. Molto probabilmente il vincitore si farà vivo. Ma in questi casi la discrezione è sempre massima. La Fortuna stavolta ha esagerato, ma non è la prima volta che vengono realizzate vincite al Gratta & Vinci alla stessa tabaccheria, anche da dieci e ventimila euro. Come qualche sistema al Superenalotto da centomila euro diviso tra più vincitori. Caccia al vincitore ma, come sempre va ricordato in questi casi, invito anche a giocare responsabilmente.