Arriva “Irpinia Go”, l’Uber irpino che connette paesi, borghi e destinazioni turistiche

In un territorio affascinante ma spesso penalizzato da collegamenti difficili, nasce una nuova risposta alla mobilità: si chiama Irpinia Go ed è già stata ribattezzata “l’Uber irpino”. Una definizione che rende bene l’idea di una startup tutta locale che punta a rivoluzionare gli spostamenti tra borghi, città e luoghi strategici della Campania – e non solo.

Irpinia Go è una startup di mobilità digitale che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti attraverso un’applicazione mobile. Un servizio innovativo, semplice da usare e pensato per colmare quei vuoti di trasporto che, soprattutto nelle aree interne, rappresentano ancora un limite concreto.

Cos’è Irpinia Go e perché nasce

L’idea alla base di Irpinia Go è chiara: offrire un servizio di trasporto aggiuntivo, flessibile e affidabile, capace di raggiungere tratti e luoghi non sempre facilmente collegati dai mezzi pubblici tradizionali.

L’Irpinia, terra ricca di paesaggi, storia e tradizioni profondamente radicate, si confronta quotidianamente con le esigenze della modernità: lavoro, turismo, logistica, tempo libero. Non sempre autobus e treni riescono a rispondere in modo efficiente a queste necessità. Ed è proprio qui che Irpinia Go trova la sua ragion d’essere.

La piattaforma vuole soddisfare esigenze lavorative, turistiche e pratico-logistiche, facilitando i collegamenti con strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali, luoghi di svago, ma anche con aeroporti, stazioni ferroviarie e porti.

Come funziona: pochi click per mettersi in viaggio

Utilizzare Irpinia Go è intuitivo e alla portata di tutti. Basta scaricare gratuitamente l’app, disponibile per dispositivi mobili, oppure accedervi tramite QR code, registrarsi e richiedere un passaggio.

L’utente può: indicare il punto di partenza e la destinazione; visualizzare orari disponibili; scegliere il tipo di auto e anche conoscere in anticipo il prezzo della corsa.

Una volta selezionata l’offerta più adatta alle proprie esigenze, la prenotazione avviene con un semplice click. Il costo viene calcolato automaticamente e addebitato tramite la modalità di pagamento scelta in fase di prenotazione.

Attraverso la mappa integrata è possibile seguire il percorso, conoscere i tempi di percorrenza e ricevere aggiornamenti sull’arrivo dell’autista.

Sicurezza e affidabilità al centro del servizio

Uno degli aspetti distintivi di Irpinia Go è l’attenzione alla sicurezza. Gli autisti operano regolarmente iscritti all’Albo Nazionale NCC e collaborano con aziende specializzate nel settore dei trasporti privati. Questo garantisce un servizio professionale, affidabile e conforme alle normative vigenti.

Affidabilità, sicurezza e disponibilità sono infatti i pilastri su cui si fonda il progetto, insieme alla possibilità di prenotare le corse anche in anticipo.

Non solo Irpinia: uno sguardo più ampio

Sebbene il nome richiami fortemente il territorio irpino, Irpinia Go guarda anche oltre i confini provinciali. Il servizio copre infatti anche la Costiera Amalfitana, aeroporti, stazioni marittime e ferroviarie, oltre ad altre città campane e destinazioni di interesse.

Una scelta che rafforza la vocazione turistica della piattaforma e la rende uno strumento utile sia per residenti che per visitatori.

Un progetto che parla anche alle aziende

Irpinia Go offre vantaggi concreti anche al mondo imprenditoriale grazie a: servizi convenzionati con strutture ricettive; sconti aziendali; reportistica dedicata e assistenza clienti tramite WhatsApp.

Un sistema pensato per migliorare l’accoglienza e ottimizzare i tempi di spostamento, valorizzando al tempo stesso il territorio.

Il futuro della mobilità passa anche da qui

Presente sui principali social network – Facebook, Instagram e TikTok – Irpinia Go si propone come un esempio concreto di innovazione nata dal territorio per il territorio. Una risposta moderna a un’esigenza antica: potersi muovere in modo semplice, sicuro e intelligente.

Qui per maggiori informazioni