Vincenzo Ciampi (M5S): “Riparto dall’Irpinia con la stessa passione di sempre”

“Oggi inizia una nuova sfida. Gli iscritti, con il loro voto, hanno approvato la lista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali e io sarò capolista ad Avellino e provincia”. Lo dichiara il consigliere regionale uscente del M5s Vincenzo Ciampi, ricandidato come capolista nel collegio irpino.

“Dopo cinque anni di mandato torno a mettermi in gioco con la stessa passione di sempre, ma con un bagaglio di esperienza che mi rende ancora più consapevole: la politica ha senso solo se trasforma i problemi in soluzioni concrete. In questi anni ho camminato tra le comunità della nostra Irpinia, ho ascoltato le voci dei cittadini di Avellino e di tutta la Campania, portando nelle istituzioni la loro forza e le loro speranze. Abbiamo lavorato per rafforzare la sanità pubblica, sostenere le famiglie, creare opportunità per i giovani, difendere l’ambiente e tutelare chi è più fragile. Dietro gli atti ci sono le persone: è da voi che tutto comincia. Oggi riparto da qui, dalla mia terra, l’Irpinia, e dalla mia comunità, con lo stesso spirito di servizio che mi ha sempre guidato.

Perché l’Irpinia è identità, è radice, è cuore. Andiamo avanti, insieme” conclude Ciampi. Con lui in lista anche Anna Ansalone, Tiziana Guidi e Luca Orsogna.