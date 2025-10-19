Regionali, millantato utilizzo dell’acronimo Dc, Rotondi presenterà esposto in Procura

Ancora una volta sull’uso del nome della “Democrazia Cristiana” si rischia di finire in Tribunale, anzi stavolta in Procura. E il caso scoppia proprio per la formazione delle liste in Campania. Ad annunciarlo e’ il parlamentare Gianfranco Rotondi, che di quel nome e’ il custode, dopo anni di carta bollata e si presentera’ nei collegi campani con liste della Democrazia Cristiana, come gia’ avvenuto in altre regioni: “Il mio partito utilizza il nome della Democrazia Cristiana’ in base a patti tra gli eredi dell’acronimo, del simbolo e del patrimonio del partito. Siamo presenti in Parlamento da venti anni, siamo iscritti al registro nazionale dei partiti politici, anche di recente più liste sono state presentate con nostra delega. Assistiamo tuttavia a un ricorrente abuso di questo nome, con le più pretestuose motivazioni, anche in Campania, in queste giornate convulse di campagna pre- elettorale”.

Per questo Rotondi ha annunciato che : “Domani presenteremo un esposto alla procura della Repubblica perché ormai la vicenda travalica i confini di un contenzioso amministrativo e configura i reati di millantato credito e turbativa dell’attività di un organo di rilevanza costituzionale quale è un partito politico”.