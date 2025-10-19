Giù dal cavalcavia dell’Ofantina, domani l’ultimo saluto ad Antonio Tozza

Si terranno domani pomeriggio nella Chiesa di Borgo Ferrovia i funerali di Antonio Tozza, il giovane che nella giornata di ieri ha tragicamente perso la vita lanciandosi dal cavalcavia dell’Ofantina a Salza Irpina. Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità irpina. In queste ore di grande tristezza, sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno susseguendo sui social e nelle piazze dei paesi dell’Irpinia.

Tra le testimonianze più sentite, quella del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha voluto ricordare Antonio con parole di grande affetto: “Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa. La notizia, che mai avrei voluto apprendere, mi è giunta con una telefonata di un amico e mi ha profondamente sconvolto. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza, dove ci siamo incontrati tante volte durante l’estate appena trascorsa. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità.”