Vincenzo Ciampi: “Con Fico una nuova fase per la Campania”

“Comincia una nuova fase per la Regione Campania. Roberto Fico Presidente, a cui rivolgo il mio sincero buon lavoro nel giorno della sua proclamazione, rappresenta una speranza per la Campania – afferma Vincenzo Ciampi. Una speranza in nome della quale mi sono battuto in questi anni da Consigliere Regionale e in questi mesi di campagna elettorale. Sono certo che il futuro riserverà cose grandi ai campani, un cambiamento di passo sui temi centrali dello sviluppo, nell’interesse dei cittadini e in linea con i capisaldi del Movimento 5 Stelle. La vittoria di Fico è anche la mia vittoria. Per questo sono doppiamente felice e fiducioso. È vero non sono stato rieletto nonostante il buon risultato personale e soprattutto della lista (unica lista provinciale cresciuta) ma quello che davvero conta è il progetto politico. Per me la politica è servizio e passione e dalle passioni non ci si dimette mai.

Buon lavoro, Roberto Fico” – conclude Ciampi.