Roberto Fico: “Al lavoro per la Campania, con impegno e ascolto”

Roberto Fico, neo Presidente della Regione Campania, ha ringraziato i cittadini esprimendo entusiasmo e responsabilità per il suo nuovo incarico:

“Grazie a tutti i cittadini campani. È per me un grande onore poter lavorare al servizio della nostra bellissima regione. Lo farò con massimo impegno e responsabilità, mettendo al centro sempre l’etica pubblica.”

Fico ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’ascolto: “Lo farò con l’ascolto di tutte le componenti della società, collaborando con istituzioni, amministratori, forze politiche e civiche, realtà sociali. Nessun risultato può infatti essere raggiunto da soli.”

Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze della comunità, ai giovani e a chi vive ai margini della società: “Ed è con attenzione costante alle esigenze della nostra comunità, di chi vive margini, dei giovani che affronteremo questo nuovo percorso. Al lavoro, per la Campania.”