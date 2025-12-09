Gnut porta la sua voce unica nel cuore della Valle Caudina: il 28 dicembre live al Sammah Sound

Arriva a Valle Caudina uno dei cantautori più originali e apprezzati della scena contemporanea: Gnut, nome d’arte di Claudio Domestico, artista napoletano classe ’81, autore, produttore e compositore di colonne sonore. Il suo nome, che in dialetto significa “non dare troppo peso ai problemi”, riflette perfettamente l’atmosfera intima e intensa della sua musica.

Per la prima volta Gnut si esibirà live in Valle Caudina, ospite del Sammah Sound a San Martino Valle Caudina (AV). L’appuntamento è fissato per il 28 dicembre nelle affascinanti Cantine del Palazzo Ducale, una cornice ideale per accogliere il suo stile raffinato, capace di fondere la lingua napoletana con sonorità jazz, folk e cantautorato internazionale.