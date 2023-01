Villamaina, avvicendamento in giunta: al posto del professore Caloia ecco l’avvocato Di Marino. Caloia lo scorso 27 dicembre si era dimesso per motivi personali. A Di Marino le deleghe all’istruzione, scuola e cultura. Il nuovo assessore, grato per l’impegnativo incarico e onorato per la fiducia accordatagli, si impegna a mettere a disposizione della comunità di Villamaina tutte le sue capacità e la sua professionalità, per la realizzazione di un’azione amministrativa ambiziosa e per la ricostruzione di una coesione sociale cui giustamente ambisce la piccola comunità.