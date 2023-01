Solofra, auto in fiamme: paura per due donne. E’ successo subito dopo la mezzanotte in via Aldo Moro. L’auto era in transito e, all’improvviso, ha preso fuoco. L’incendio ha subito avvolto il veicolo, sul posto si sono portati prontamente i vigili del fuoco di Avellino.

I caschi rossi hanno domato le fiamme ed hanno messo in sicurezza l’area, cercando di tranquillizzare le due donne – mamma e figlia – che erano all’interno della macchina. Le due, per fortuna, non sono rimaste ferite.

L’incendio ha provocato danni anche ad una macchina che era parcheggiata nei pressi.