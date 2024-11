Villaggio di Natale a Piazza Kennedy, pubblicata la manifestazione di interesse

Una manifestazione di interesse per affidare l’allestimento di un villaggio di Natale presso i giardini di Piazza Kennedy e nella casetta di vetro. Il Comune di Avellino ha pubblicato la procedura finalizzata a raccogliere le proposte di allestimento per l’iniziativa in programma dal primo dicembre al 6 gennaio prossimi.

La manifestazione di interesse, presente sul sito web dell’ente al link https://serviziweb.comune.avellino.it/katti/public/pap/edoc/download/single/6500/8098841/67370 3cee97fce7a1186ed08/Avviso_Casetta.doc.pdf, è indirizzata ad Associazioni o Società cooperative e imprese sociali senza scopo di lucro e con comprovata esperienza

nell’organizzazione e gestione di analoghe attività, in possesso dei requisiti richiesti. Il soggetto individuato dovrà allestire un villaggio a tema natalizio, con spettacoli di animazione per bambini.

Prende forma la programmazione comunale per le ormai prossime festività natalizie, già avviata con la pubblicazione del bando per la realizzazione del Mercatino di Natale a Piazza Libertà.

«Il Natale è dedicato ai bambini ed alle famiglie. – dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi – La programmazione che abbiamo messo in piedi punta a creare in tutto il capoluogo un clima festoso e coinvolgente, con una serie di attrazioni capaci di attirare i turisti e coinvolgere i nostri cittadini, anche nell’ottica di sostenere le attività commerciali. Con questa procedura, centriamo il duplice obiettivo di arricchire l’offerta natalizia e di valorizzare l’area di Piazza Kennedy e la Casetta di vetro, due veri e propri luoghi del cuore della nostra città». – conclude Laura Nargi.