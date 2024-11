Sospensione erogazione idrica: ecco in quali Comuni

L’Alto Calore comunica che a causa rottura sulla condotta adduttrice DN 550mm in agro di Castelvetere, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa.

I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata.

Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 del 15.11.2024 alle 6.00 del 16.11.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Si precisa che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

I Comuni interessati:

CHIUSANO SAN DOMENICO

SAN MANGO SUL CALORE

LAPIO

VENTICANO

PIETRADEFUSI

SAN GIORGIO DEL SANNIO

SAN NAZZARO

CALVI

MONTELLA (Le zone interessate sono: TOPPOLO DI PANNO, BARUSO e CAPPELLA)

STURNO

FRIGENTO (Le Frazioni interessate sono: SAN MARCO, PAGLIARA, SAN COSMO, LA QUARTA, PIANO DELLA CROCE, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO, CASE POPOLARI e MATTINE)

TAURASI (Le Frazioni interessate sono: C/da MIRABELLA e C/da CALORE)

MONTEFORTE (nelle seguenti zone: VIA S. MARTINO, VIA VETRIERA E STRADE LIMITROFE, VIA CAMPI E STRADE LIMITROFE, VIA GAUDI E STRADE LIMITROFE, VIA SILVATI E MORELLI E STRADE LIMITROFE, VIA NAZIONALE GIARDINI E STRADE LIMITROFE, VIA LUIGI AMABILE E STRADE LIMITROFE, VIA PORTELLA E STRADE LIMITROFE, VIA QUATTRO CUPE E STRADE LIMITROFE, VIA CAMPI FAVALE E STRADE LIMITROFE, VIA GARIBALDI E STRADE LIMITROFE, VIA ACQUA DELLE NOCI E STRADE LIMITROFE, VIA CRUCIS E STRADE LIMITROFE, VIA DIETRO SANTI E STRADE LIMITROFE, VIA ACQUA DELLE NOCI E STRADE LIMITROFE, VIA CURTI E STRADE LIMITROFE)

Inoltre, dalle 21.00 del 15.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo nei Comuni di: