Torna come ogni anno, anche ad Avellino, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, uno degli appuntamenti più importanti e solidali dell’anno.

Coordinati dalla Caritas diocesana di Avellino e dall’associazione La Rete, domani 16 novembre, in nove supermercati di Avellino saranno presenti circa 150 volontari appartenenti a diverse associazioni locali, tra cui Comunione e Liberazione, Scout, Masci, Azione Cattolica e Lions, per raccogliere beni alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, l’iniziativa si propone di coinvolgere l’intera

comunità in un gesto di condivisione e aiuto concreto verso chi si trova in una situazione di bisogno.

I beni raccolti saranno successivamente distribuiti, tramite la Caritas, alle famiglie in difficoltà.

Ad Avellino, la Colletta Alimentare vedrà il suo momento simbolico alle ore 10:30 presso il

supermercato Maxi Futura di via Cione. In questa occasione, il nuovo Direttore della Caritas di Avellino, Antonio D’Orta, sarà presente per illustrare l’iniziativa alla comunità e condividere l’importanza di un gesto di solidarietà che, grazie alla partecipazione collettiva, può fare davvero la differenza per tanti concittadini.

Accanto a lui interverrà anche Alfredo Guerriero, presidente dell’associazione “La Rete”, che

collaborerà attivamente nella giornata di sensibilizzazione e raccolta.

«La Giornata della Colletta Alimentare non è solo una raccolta di beni, è un segnale di quanto una comunità possa essere unita e solidale di fronte alle difficoltà -, ha affermato Antonio D’Orta -Siamo grati ai tanti volontari che oggi sono al nostro fianco e a tutti coloro che con il loro piccolo contributo permetteranno a tante famiglie di ricevere un sostegno concreto».

I punti vendita di Avellino coinvolti nell’iniziativa sono:

• Conad Superstore (Contrada Chiaira)

• Pam (Contrada Scrofeta)

• Decò (Via Vietri)