Vile furto e atti vandalici all’impianto Irpiniambiente di Ariano: condanna dei sindacati

Si riporta il comunicato congiunto di Marotta (UGL PART) e Codella (FIT CISL):

Le Organizzazioni Sindacali FIT CISL e UGL Igiene Ambientale di Avellino condannano con la massima fermezza il grave episodio di furto e atti vandalici riscontrato nella mattinata di oggi, Martedì 2 Dicembre, all’interno dell’impianto di Irpiniambiente situato ad Ariano Irpino. I responsabili si sono introdotti con la forza nell’area, divelto gli armadietti del personale e asportato indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e altri effetti personali di proprietà dei dipendenti. Le OO.SS. sottolineano come questo atto non sia solo un reato contro la proprietà, ma rappresenti un grave e inaccettabile attacco al decoro, alla dignità e alla sicurezza dei lavoratori, i quali vengono privati di strumenti essenziali per lo svolgimento quotidiano delle loro mansioni, anche a danno della stessa Irpiniambiente

Nunzio Marotta Segretario Provinciale UGL Ig. Amb. e Francesco Codella Segretario Generale FIT CISL Avellino: “Esprimiamo la nostra più totale solidarietà ai lavoratori colpiti da questo gesto vile e inqualificabile. Confidiamo pienamente nell’operato delle Forze dell’Ordine affinché si faccia piena luce sull’accaduto e i responsabili vengano individuati e perseguiti con la massima rapidità.”

Si conferma che il responsabile dell’impianto ha già esposto formale denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri. Le indagini sono in corso e le Forze dell’Ordine stanno procedendo alla verifica delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti all’interno della struttura al fine di identificare i colpevoli.