Pippo, il cane simbolo di Avellino continua la sua battaglia

Pippo, il cane che da 14 anni vive nelle strade di Avellino ed è diventato un affettuoso simbolo cittadino, continua la sua difficile battaglia dopo il grave incidente del 14 luglio 2025, quando un’auto lo ha investito. Le ferite riportate sono state molto serie: frattura a tibia e perone della zampa posteriore sinistra e lussazione della testa del femore della zampa destra.

Operato il 17 luglio, con applicazione di una placca, Pippo oggi riesce a restare in piedi solo per pochi minuti. Per tornare a camminare ha bisogno di un percorso specialistico di riabilitazione in una clinica veterinaria a Livorno, dove affronta fisioterapia, cure e degenza con pagamento settimanale della retta.

I volontari hanno attivato una raccolta fondi per sostenere i costi. La storia di Pippo è ormai un simbolo di resilienza: un cane che molti credevano non potesse farcela, e che invece continua a lottare, mostrando una forza più grande della paura. Nei video diffusi dai volontari si vedono i progressi ottenuti grazie alla riabilitazione, testimonianza concreta di quanto l’affetto e il supporto della comunità siano stati determinanti.

Il 15 dicembre è prevista la radiografia di controllo, dopo la quale Pippo potrà essere dimesso.