Baianese, sequestrati dalle Fiamme Gialle migliaia di articoli natalizi non a norma

Maxi sequestro di prodotti natalizi non conformi alle normative sulla sicurezza operato dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, agli ordini del luogotenente Vincenzo Senatore. Migliaia di prodotti natalizi non conformi alla normativa vigente, quelli finiti nel mirino dei controlli da parte delle Fiamme Gialle. In azione il personale del Nucleo Radiomobile della Tenenza, che nel corso di specifici controlli sul territorio hanno individuato articoli privi dei requisiti di sicurezza previsti per la commercializzazione, potenzialmente pericolosi per i consumatori. La Guardia di Finanza di Avellino, come ogni anno, e’ impegnata a vigilare sulla sicurezza e sulla regolarita’ dei prodotti messi in commercio, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.