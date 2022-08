Vigili del Fuoco, tra gli interventi in provincia anche il recupero di un’ara

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati nelle ultime 24 ore in una mole di super lavoro, sia sotto l’aspetto degli incendi boschivi sia per vari incendi che hanno interessato la nostra provincia.

Nella tarda serata di ieri, primo agosto, una squadra della sede centrale di Avellino supportata anche da un’autobotte, è intervenuta sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, all’interno dell’area di servizio Irpinia, localizzata nel territorio del comune di Avellino, per un incendio di un furgone in transito, il quale autista vedendo fuoriuscire del fumo dal vano motore, è uscito dalla carreggiata e si è fermato sotto una pensilina dell’autogrill. Le fiamme che hanno anche danneggiato diversi pannelli fotovoltaici della pensilina, sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

Mentre nella prima mattinata di oggi, due agosto, intorno alle ore 05’00, sempre una squadra della sede centrale di via Zigarelli, unitamente ad un’autobotte inviata in supporto, sono intervenute a Montoro, in località Piazza Di Pandola, per un incendio di un mezzo parcheggiato nei pressi di un’autofficina del posto. Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme, che hanno anche danneggiato un’autoambulanza e parte della struttura esterna, e di mettere in sicurezza l’area interessata.

Tra tutti questi interventi per incendio, i Vigili del Fuoco ne segnalano uno curioso, espletato a Forino sempre nella tarda serata di ieri, dove un pappagallo di razza Ara, di proprietà di una famiglia del posto, era scappato dalla finestra rifugiandosi su di un albero alto circa 20 metri. La squadra intervenuta, con estrema pazienza e professionalità, è riuscita a recuperare il colorato pennuto per la gioia della famiglia che aveva richiesto l’intervento.

Mentre è in corso di ultimazione un intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che trasportava angurie, il quale sulla SS 7, nel territorio del comune di Lioni, al bivio con Teora, sbandava e urtava violentemente il muro che delimita la strada. Il conducente di anni 54 originario di Mugnano di Napoli, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il pesante automezzo è stato messo in sicurezza