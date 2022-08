Questura di Avellino, sabato l’open day dell’ufficio passaporti

Negli ultimi tempi, con l’evoluzione della pandemia, che ha fatto registrare un notevole incremento dei flussi turistici verso l’estero, dopo la contrazione del biennio 2020-2021, è stato rilevato un considerevole aumento di richieste concernenti il rilascio del passaporto.

Per far fronte alle molteplici istanze il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha deciso di venire incontro alle esigenze dei cittadini mediante l’iniziativa “Open Day” consistente nell’apertura straordinaria al pubblico, nei giorni prefestivi e festivi, dell’Ufficio Passaporti.

La Questura di Avellino, pur non rilevando particolari criticità sul proprio territorio, così come già sperimentato in altre realtà territoriali, in aggiunta al normale orario di apertura degli Uffici, ha deciso di dedicare un’intera giornata all’utenza, precisamente sabato 6 agosto venturo, nel corso della quale a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13, gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio Accettazione della Questura per richiedere informazioni sullo stato della loro pratica, ritirare il documento se già definito e rappresentare eventuali motivate esigenze emergenziali che, se documentate, verranno definite con la massima urgenza.

“L’Open day costituisce una valida iniziativa finalizzata a sbloccare e prevenire o comunque a ridurre le eventuali criticità, nonché a consentire ai cittadini di presentare anche l’istanza di rilascio del passaporto senza la preventiva prenotazione online di un appuntamento e a permettere, laddove ne ricorra in concreto la possibilità, di emettere il documento nel più breve tempo possibile.