Vigili del Fuoco, l’avellinese Diego Cerrone nominato Primo Dirigente

Il Consiglio di Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riunito presso il Viminale a Roma, nella serata di oggi cinque febbraio ha nominato 30 nuovi Primi Dirigenti.

Tra questi nuovi Comandanti anche l’avellinese Diego Cerrone, attualmente in servizio presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania a Napoli, ma che per molti anni ha prestato servizio presso il Comando Irpino. All’Ing. Diego Cerrone vanno le più vive congratulazioni per la nomina a Primo Dirigente da parte del Comandante Ing. Mario Bellizzi e da tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Avellino.