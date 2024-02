Comunali, il tavolo del campo largo: candidato sindaco in tempi brevissimi

AVELLINO- Il tavolo del campo largo torna a riunirsi e assicura: candidato sindaco in tempi brevissimi.

Intanto da Via Tagliamento, dove ieri sera si sono ritrovati al confronto sulla coalizione gli esponenti dei partiti e delle associazioni e i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Ciampi, si è avviato anche il discorso sulle liste che comporranno la coalizione.

In una nota diffusa dopo il vertice la posizione dei gruppi che lavorano all’alternativa alla maggioranza uscente: ” I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni impegnate nella coalizione di centrosinistra – si legge nel documento – Pd, M5S, Sinistra italiana-SiPuò, App e Controvento – hanno avviato la fase organizzativa in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino.

Dopo aver preso in esame le ipotesi di candidatura alla carica di sindaco e aver assunto l’impegno di definire la questione in tempi brevissimi, nel corso della riunione di questa sera è stata aperta la discussione sui criteri e le modalità dell’allestimento delle liste degli aspiranti al consiglio comunale che le forze politiche e le associazioni presenti al tavolo si sono impegnate ad organizzare a sostegno del progetto condiviso in questo lungo periodo.

Gli esponenti del centrosinistra cittadino, quindi, – conclude la nota – hanno voluto ribadire che sarà determinante manifestare anche nelle candidature dei consiglieri gli elementi di qualità compresi dalla piattaforma programmatica elaborata dopo le assemblee tematiche. Sarà questo il vincolo determinante e il tratto di novità politica della coalizione che dovrà essere impersonato innanzitutto dal candidato sindaco”.